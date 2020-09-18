Физлица будут выводить из РФ все больше и больше средств – экономист
Москва, 18 сентября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. В РФ становится неинтересно сберегать деньги в банках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. ПлехановаЕлена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что в июле 2020 года из РФ за границу перевели 837 млн долларов.
И это, как полагает экономист, может привести к тому, что объемы выводимых из России средств физическими лицами в будущем будут расти, даже несмотря на относительно низкие проценты по вкладам в Европе, так как имидж европейской банковской системы характеризует высокая надежность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что если не будет второй волны коронавируса, и гастарбайтеры снова вернутся в РФ на заработки, то объемы денежных переводов из РФ в страны ближнего и дальнего зарубежья могут вновь стать рекордными.