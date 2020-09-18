Берлин, 18 сентября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97%, сообщила 18 сентября в бундестаге премьер-министр региона Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Глава региона, в котором находится порт Муркан с логистическим терминалом «Северного потока — 2», заявила, что Соединённые Штаты, угрожавшие санкциями, ведут себя несоразмерно ситуации и «чудовищно».

Штаты, отметила Шлезвиг, «угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного». Эти люди, которым грозят из Вашингтона, занимаются обеспечением прокладки труб, что является законной деятельностью, как и сам проект.

Она добавила, что идут «угрозы со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии», что является «чудовищным».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, угрозы в адрес Муркана не остановили германскую сторону в поддержке «Северного потока — 2», в котором Берлин крайне заинтересован.

Но это не мешает Берлину участвовать в антироссийской информационной войне, развёрнутой вокруг «дела Навального».