Киев, 18 сентября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать внезапное заявление президента Зеленского о якобы скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки», сделанное главой страны в ходе визита в Австрию 15 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Представление

Так, народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что делая громкие заявления такого рода, Зеленский и его окружение занимаются банальным политическим пиаром накануне местных выборов, пытаясь таким образом отвлечь внимание от своих провалов в экономике и социальной политике.

«Это часть пиара господина Зеленского, его команды и его партии, нацеленного на получение дивидендов во время местных выборов. Сегодня господин Зеленский и его окружение, правительство, не достигли никаких результатов в вопросах экономики, в вопросах социального развития, в вопросах борьбы с пандемией, пытаются вытащить на поверхность как определенную заслугу сдвиги в вопросах мирного урегулирования. У них это не получается. Более того, подобные заявления являются необоснованными и получают соответствующую оценку», — заявил оппозиционный политик на брифинге 18 сентября.

Депутат напомнил ключевые заявления — на переговорах в Австрии Зеленский заявил, что должна быть еще встреча советников глав государств «нормандского формата» в течение 10 дней и после этого будет встреча глав государств «нормандского формата», против которой никто не возражает. Через несколько часов министерство иностранных дел России в лице заместителя министра высказалось по поводу этого заявления, отметив, что это неправда. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече советников глав государств «нормандского формата» также четко сказал: никаких оснований для проведения встречи глав государств «нормандского формата» нет.

При этом депутат Рады уточнил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится только после того, как Украина выполнит все ранее взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Первопричина заключается в том, что решения, принятые на саммите в Париже 9 декабря 2019 года, не выполнены абсолютно ни в одном из пунктов, которые там перечислены. И пока решения, принятые в Париже, не будут выполнены, никакой встречи «нормандского формата» не будет. И поэтому подобные заявления о якобы готовящемся обмене удерживаемыми лицами, о якобы проведении нормандского саммита — это не что иное, как просто пиар, очередные заявления, направленные на то, чтобы убедить, что там, где ничего не делается, там, где нет политической воли что-то делать, якобы что-то происходит. И это пытаются втюхать нашим гражданам накануне местных выборов», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песковв очередной раз повторил позицию Москвы — поскольку договоренности, достигнутые на прошлой встрече в «нормандском формате» в Париже, еще не выполнены, говорить о проведении очередного такого саммита пока рано.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сегодня заявил, что это «политическое давление» России и на самом деле встреча лидеров стран «нормандского формата» может быть буквально в любое время.