Москва, 18 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Ослабление американской валюты из-за политической неопределенности и волнений помогает валютам развивающихся экономик, в том числе и рублю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«В конце 2020 года мы можем увидеть как небольшое укрепление рубля до 72 рублей за доллар при благоприятном развороте событий, так и ослабление до 85 рублей за доллар при неблагоприятных событиях, — сказала она. — Также многое зависит от результатов американских президентских выборов. Пока ослабление американской валюты из-за политической неопределенности и волнений оказывает дополнительную поддержку валютам развивающихся экономик, и рублю в том числе. Жителям РФ, которые обеспокоены вопросом сбережения своих накоплений, можно посоветовать диверсифицировать их часть».

Для этого, как полагает Степанова, следует планомерно в моменты временного укрепления рубля, приобретать небольшие суммы долларов и евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснила, что в последние два года курс рубля держал сильные позиции, и население хранило сбережения в российской национальной валюте, но сейчас при очередном витке девальвации, граждане РФ, как обычно, начали перекладываться из рубля в доллары и евро.