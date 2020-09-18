Владикавказ, 18 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, совершенном 20 лет назад. Все эти годы он находился в федеральном розыске, скрываясь в том числе и на территории соседней республики, где был задержан.

Задержание

Подозреваемый 13 июня 2020 года, находясь за рулем автомашины ВАЗ-2106, отказался подчиниться сотрудникам полиции и не остановился на стационарном посту КПМ-105 в селении Чермен Пригородного района. Злоумышленник сбил шлагбаум и скрылся с места происшествия.

При этом получил серьезные травмы от удара шлагбаумом сотрудник ДПС. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Медикам удалось спасти полицейского. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.