Киев, 18 сентября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский удивлен, что в Ивано-Франковской области, пострадавшей в июне от масштабных наводнений, есть такие районы, где восстановительные работы не ведутся вообще.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область

Об этом он заявил на брифинге в ходе визита в регион сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский сослался на то, что об отсутствии восстановительных работ ему «люди рассказали».

«Я говорил людям, что это не наша ответственность (а местной власти)… но мы не можем и так говорить, когда видим, что люди плачут… Поэтому будем готовить фундаментальную реформу, чтобы помочь украинским селам», — заявил президент.

Он отметил, что в ряде сел Прикарпатья Украины очень много проблем, например, у людей нет дорог.

«И мы не будем прикрываться тем, что там из-за наводнения нет дорог. Честно сказать, там их и не было… Хотя мы не обращаем внимания на прошлое, но несем ответственность за настоящее. Сделаем там все, что сможем», — пообещал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что во время сильных дождей в конце июня в Инова-Франковской области были подтоплены 263 населенных пункта. Кроме того, соглдасно официальны данным, стихия разрушила 201 км дорог и 93 моста и дамбы. Ущерб от наводнений только в этом регионе оценили примерно в 2,5 млрд грн.

25 октября на Украине пройдут местные выборы.