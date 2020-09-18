Москва, 18 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. На торгах в Европе 18 сентября рубль находится в плюсе против основных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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«Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 75,04 руб. Пара остается торговаться в узком диапазоне 74,55−75,55 руб.

Даже решение Банка России сохранить ставку на уровне 4,25% не смогло вывести цену из диапазона. Участники рынка проигнорировали новость.

Банк России сохранил сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября 2020 года.

Нефть сорта Brent ближе к вечеру стоит $43,48 (0,34%). Цена консолидируется после вчерашнего роста.

Участники рынка ждут открытия американской сессии и свежих новостей, которые могли бы вызвать на рынке движения в пределах 1−2% перед выходными днями», — пояснил эксперт.

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