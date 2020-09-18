Махачкала, 18 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Более 100 педагогов отправились работать в сельские школы Дагестана в новом учебном году по программе «Земский учитель». При этом еще почти 40 мест остаются вакантными, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Напомним, в 2019 году Дагестан стал пилотным регионом по запуску программы «Земский учитель». Работать в сельские школы направились 50 педагогов, и все они получили по 1 млн рублей из бюджета республики на покупку жилья в выбранном для работы населенном пункте.

В этом году полученную субсидию учителя, по новым правилам, смогут потратить на свое усмотрение. Главное условие программы при этом остается неизменным — ее участники должны отработать в глубинке не менее пяти лет.

С 1 сентября текущего года в Дагестане к работе в сельских школах приступили 104 учителя, в том числе 35 педагогов по английскому языку, 16 — по математике, 10 — по истории и обществознанию, шесть — по химии, пять — по физике и т. д. Отмечается, что претенденты были отобраны по итогам собеседований с директорами школ.

Между тем в текущем году в программу в Дагестане включено 140 вакансий. Вице-премьер — министр образования Дагестана Уммупазиль Омарова поручила подобрать на оставшиеся вакантные места выпускников педагогических университетов — выходцев из районов, участвующих в программе.