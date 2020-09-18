Вашингтон, 18 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Запрет на скачивание китайских приложений WeChat и TikTok вводится на территории США. Об этом говорится в распространённом 18 сентября сообщении американского министерства торговли.

Мобильное приложение TikTok +

В минторге подчеркивают, что любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы приложений WeChat и TikTok окажется под запретом с 20 сентября. Скачивать эти программы через онлайн-магазин приложений запрещено.

Компаниям Google и Apple придётся удалить китайские приложения со своих платформ, доступных для жителей США. Пользователи, у которых уже есть TikTok и WeChat, не смогут получить для них обновления, сообщало агентство Reuters.

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