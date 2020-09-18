Токио, 18 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Ёсихиде Суга планируют переговорить по телефону 20 сентября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой источники в правительстве Японии. Это будет будет первый разговор двух лидеров с тех пор как Суга вступил в должность.

VOA Ёсихидэ Суга

Напомним, Ёсихидэ Суга, лидер правящей Либерально-демократической партии, 16 сентября был избран премьер-министром Японии. Он заявил о том, что намерен продолжать экономический и внешнеполитический курс Синдзо Абэ.

16 сентября, в день избрания Ёсихидэ Суги премьер-министром Японии, Белый дом опубликовал официальное заявление от имени президента Трампа. В нем говорилось, что Трамп надеется на сотрудничество с Сугой, которое сделает двусторонние отношения ещё более крепкими. 18 сентября Трамп написал поздравление Суге в своём Twitter.

Кроме того, согласно информации канцелярия премьер-министра Японии, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура на следующей неделе отправится в Вашингтон, чтобы встретиться со своим коллегой Робертом О'Брайеном.

Политики планируют обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и пути дальнейшего укрепления альянса США и Японии.