Джакарта, 18 сентября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выступит с речью на 75-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Президент примет участие в онлайн-заседании и выступит с заявлением», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, добавив, что президент выступит 23 сентября 2020 года в 07:30 по местному времени.

Ретно Марсуди также заявила, что 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН будет использована Индонезией для передачи нескольких важных сообщений, происходящих в мире.

Индонезия также напомнит о важности дальнейшего развития международного сотрудничества и глобальной солидарности в борьбе с пандемией.

Известно, что ряд индонезийских министров также выступят онлайн. Помимо главы МИД Индонезии с заявлениями выступят министр окружающей среды и лесного хозяйства, а также министр по делам женщин и защиты детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз предоставит Индонезии помощь на общую сумму 200 млн евро для борьбы с пандемией.

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