Названа самая продаваемая в августе новая иномарка в России
Москва, 18 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В августе 2020 года на авторынке России лидером среди новых иномарок стал Volkswagen Polo. Об этом 18 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».
За месяц дилеры Volkswagen реализовали 8346 моделей Polo в России, что на 89% меньше прошлогоднего результата продаж — 4409 экземпляров.
Второе место по продажам среди новых иномарок в России занимает модель KIA Rio. Её приобрели 6212 автолюбителей — на 20% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta с результатом 5550 проданных автомобилей (-12%).
Четвертое и пятое места соответственно заняли Skoda Rapid (4860 шт.; +100%) и Hyundai Solaris (4122 ед.; —24%).
Далее в рейтинге идут: Volkswagen Tiguan (3209 шт.; —0,6%), KIA Sportage (3093 шт.; —28%), Renault Duster (2885 шт.; —7%), Toyota Camry (2414 шт.; —14,5%) и Renault Logan (2400 шт.; —14,4%).
Напомним, в августе 2020 года в России был продан 101 531 экземпляр авто иностранных марок, что на 6,5% меньше, чем год назад.
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