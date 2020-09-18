Москва, 18 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В августе 2020 года на авторынке России лидером среди новых иномарок стал Volkswagen Polo. Об этом 18 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

El monty Автомобиль Volkswagen Polo

За месяц дилеры Volkswagen реализовали 8346 моделей Polo в России, что на 89% меньше прошлогоднего результата продаж — 4409 экземпляров.

Второе место по продажам среди новых иномарок в России занимает модель KIA Rio. Её приобрели 6212 автолюбителей — на 20% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta с результатом 5550 проданных автомобилей (-12%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Skoda Rapid (4860 шт.; +100%) и Hyundai Solaris (4122 ед.; —24%).

Далее в рейтинге идут: Volkswagen Tiguan (3209 шт.; —0,6%), KIA Sportage (3093 шт.; —28%), Renault Duster (2885 шт.; —7%), Toyota Camry (2414 шт.; —14,5%) и Renault Logan (2400 шт.; —14,4%).

Напомним, в августе 2020 года в России был продан 101 531 экземпляр авто иностранных марок, что на 6,5% меньше, чем год назад.

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