Миллеровский район, Ростовская область, 18 сентября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Миллеровском районе Ростовской области объявлена ликвидация крупного пожара, полыхавшего почти сутки в Криворожском участковом лесничестве. Борьбу с огнём вели почти 200 человек и более 60 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 18 сентября.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Тушение лесного пожара в Миллеровском районе Ростовской области

«По состоянию на 15:00 18 сентября лесной пожар ликвидирован. Сегодня утром пожар был локализован. Огнём пройдено 53,2 гектара земель лесного фонда», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время запрет на пребывание граждан в лесах Ростовской области продлён. Ограничения действуют до 9 октября 2020 года.