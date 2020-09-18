Москва, 18 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В августе 2020 года самым продаваемым новым пикапом на авторынке России стала модель Toyota Hilux. Об этом 18 сентября сообщает агентство «Автостат».

Vauxford Автомобиль Toyota HiLux

Всего за отчетный период в России было продано 800 новых пикапов. Этот показатель продаж оказался на 12% ниже прошлогоднего. Моделей Toyota Hilux в августе 2020 года было продано 279 единиц — на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На второй строчке рейтинга самых продаваемых в России пикапов оказался УАЗ «Пикап», чьи продажи в последний месяц лета 2020 года упали на 25%, до 255 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi L200 с результатом 105 проданных машин (-32%).

Ранее стало известно, что компания Foton собирается выпустить две новые модели в кузове пикап.

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