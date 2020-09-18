Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Российская «дочка» корейского концерна Hyundai продолжает переговоры о покупке законсервированного производства General Motors в Петербурге. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, переговоры идут по графику.

Fordsollers.com Завод Ford во Всеволожске до своего закрытия в 2019 году

Какие-либо детали или планы концерна по поводу этой производственной площадки он раскрыть отказался, сославшись на коммерческую тайну — сделка еще не закрыта.

«От сделки мы не отказываемся, она в процессе», — подтвердил Калицев.

Читайте об этом: Hyundai ходатайствует в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

О том, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» хочет приобрести около 95% производственных средств GM, стало известно в конце июля 2020 года. Завод GM в Шушарах на юге Петербурга был открыт в 2008 году и в основном выпускал автомобили марки Chevrolet, а также Opel и Cadillac. Его законсервировали в 2015 году.

Параллельно в соседней Ленинградской области с 2019 года простаивает закрытый американцами завод Ford. Сейчас имущественный комплекс выставлен на продажу. По словам Калицева, в этих мощностях корейский концерн не заинтересован.

Это подтвердил и директор по производству «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак. Причина — в устаревших технологиях всеволожского завода, на модернизацию которых пришлось бы изрядно потратиться. Казак полагает, что у этого завода мало шансов вновь выпускать автомобили.

«Я на том заводе бывал неоднократно. Хочу сказать, что там состояние зданий и сооружений — оно же переделанное всё с бывшего «Русского дизеля». Соответственно мое личное мнение — в автопроизводство никто не будет вписываться. Потому что это слишком дорого», — сказал Казак.

«Там всё старое и брошенное. Мы самый модернизированный завод, зачем нам подписываться на какие-то старые варианты? Это будет просто дороже», — добавил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.