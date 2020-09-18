Москва, 18 сентября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Здание Дома правительства России признано аварийным, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе правительства.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Здание правительства РФ

Отмечается, что необходимость работ по реконструкции здания связана с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия дома, аварийным состоянием кровли и числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.

Сейчас выполняются первоочередные мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений здания, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве из федерального бюджета будет выделено 5,27 млрд рублей. При этом объем средств, которые собирались выделить власти в 2020 году, был уменьшен на 1 млрд рублей.

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