Тверь, 18 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Тверская область готова предоставить опыт внедрения транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны. Об этом, как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства Тверской области, заявил 18 сентября губернатор Игорь Руденя. Регион представил проект реализованной транспортной модели пассажирских перевозок на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», которое проходит в Твери. В заседании участвуют помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, представители администрации президента России, Государственной думы РФ, Федерального собрания РФ и 15 субъектов России.

Пресс-служба правительства Тверской области Помощник президента РФ Игорь Левитин проехал в тверском автобусе

«При запуске новой модели общественного транспорта нашими ключевыми задачами было создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, легализация и прозрачность этого рынка, а главное — максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта, с предоставлением льготного проезда», — прокомментировал Игорь Руденя.

«Правительству Российской Федерации необходимо разработать национальный проект, направленный на решение государственных целей. Одна из них — это обновление автопарка. Эта задача будет решаться на Президиуме Госсовета. Сегодня мы узнали, как работает система пассажирских перевозок в Тверской области. Регион является самым передовым по использованию общественного транспорта и для удобства людей», — сказал помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Губернатор отметил, что Тверская область готова предоставить свой опыт внедрения транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны. Игорь Рудени отметил, что в рамках проекта комплексного развития городского общественного транспорта Твери планируется запустить трамвайное движение. Будет проведена реконструкция путей с применением бесстыковых технологий укладки рельсов, обновлен подвижной состав.

Пока новая транспортная модель работает в Твери и Калининском районе, но с 2021 года она будет внедрена в других муниципалитетах Тверской области. Первыми станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.

Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях будет реализовываться с 2021 по 2030 годы. За это время предполагается провести оптимизацию маршрутных сетей, повысить транспортную доступность, стабилизировать цены на проезд, расширить способы оплаты, закупить современные и комфортные транспортные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, к комплексной модернизации пассажирского транспорта в соответствии с поручением президента России Владимира Путина Тверская область приступила одной из первых — в феврале 2020 года.

В Твери и Калининском районе введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов — низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5». Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. Оплатить проезд можно наличными средствами, банковской, транспортной картами. Предоставляется льготный проезд по социальной карте, также внедрена школьная транспортная карта. С начала работы новыми автобусами перевезено более 22 миллионов пассажиров. Новая транспортная модель позволила повысить качество перевозок, снизить количество ДТП, нагрузку на улично-дорожную сеть.