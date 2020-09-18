Калуга, 18 сентября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 672 положительных тестов, 1 тыс. 264 человека находятся на лечении, 7 тыс. 337 человек выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (331), в Обнинске (136), в Людиновском районе (122), в Боровском районе (113), в Жуковском районе (72) и в Дзержинском районе (69).