Орел, 18 сентября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Главная проблема для выпускников региональных вузов, в том числе в Орловской области — это нехватка рабочих мест, именно в поисках достойной работы с достойной заработной платой уезжают молодые специалисты в крупные города. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского облсовета, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, комментируя инициативу депутата Госдумы Федота Тумусова («Справедливая Россия»).

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

«Полмиллиона — это, конечно, лучше, чем ничего. Но проблема не только в финансовой поддержке на первое время. 500 тысяч закончатся очень быстро. Жилье на них не купить. Надо будет жить дальше. Строить карьеру, обустраивать быт, создавать семью. Уровень зарплат в Орловской области, особенно в районах, настолько сильно отличается от уровня зарплат в Москве, которая находится совсем рядом, что переезд все равно окажется более привлекательной перспективой, чем работа на родине за копейки», — отмечает депутат.

«Случается, что просто негде работать с этим высшим образованием в районах. Сетевые магазины у нас — главный работодатель. Безусловно, с чего-то нужно начинать, инициатива Федота Тумусова могла бы стать стартовой точкой для создания благоприятных условий для жизни молодежи в регионах. Но следующий необходимый шаг — развитие экономики в глубинке, выравнивание уровня жизни по стране. Это длительный процесс, но без него проблему не решить», — подчеркнул Перелыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов разработал законопроект, в соответствии с которым выпускникам вузов предложено выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей.