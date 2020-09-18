Калуга, 18 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. В Медынском и Боровском районах Калужской области вечером 17 сентября ливень с грозой и сильным ветром повредил линии электропередачи и вызвал перебои электроснабжения. В «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» был введён режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

40.mchs.gov.ru В Калужской области после грозы восстановили электроснабжение

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

Непогода оставила без электроэнергии 47 населенных пунктов и 2351 дом. Под отключение попали 33 трансформаторные подстанции, четыре социально значимых объекта. В целях ускорения восстановления энергоснабжения на помощь специалистам районов электрических сетей, территория которых больше пострадала от стихии, направлялись бригады из других РЭС филиала Калугаэнерго. Всего в ликвидации технологических нарушений приняли участие 58 аварийно-восстановительных бригад общей численностью личного состава 194 человека, а также 30 единиц спецтехники. В ночь на 18 сентября все повреждения в электросетях, спровоцированные грозовым фронтом, были устранены.

В настоящее время электроснабжение в регионе восстановлено. В случае поступления заявок от единичных потребителей в сетях 0,4 кВ энергетики отрабатывают их в оперативном порядке. Также технические службы проводят послеаварийную проверку надёжности работы оборудования.