Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Петербургские власти рассчитывают реализовать проект Парк «Тучков буян» на набережной Малой Невы к 2024 году. Об этом 18 сентября на подведение итогов конкурса проектов заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Park-spb.ru Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году

Он напомнил, что подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» началась в сентябре 2019 года. Конкурс проводился по поручению правительства РФ. Инициатором проведения конкурса выступает правительство Санкт-Петербурга, организатором — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания «КБ Стрелка».

Конкурс вызвал широкий резонанс, на участие в нем было подано рекордное количество заявок — 229, это больше, чем на парк Зарядье в Москве. 16 и 17 сентября жюри, в составе высокопрофессиональных международных представителей, провело заседание, определило трех основных претендентов на первое место.

18 сентября был объявлен победитель — петербургское архитектурное бюро «Студия 44» известного архитектора Никиты Явейна с концепцией «Романтика под парусом». Как считают авторы проекта, он дополнит зеленый пояс Петербурга.

Поскольку участок парка плоский, его планируют разнообразить при помощи искусственного ландшафта, который откроет необычные виды на Неву и город. Парк рассчитан на прогулки в любое время года: здесь будет променад со спуском к реке, плавучая сцена, на которой будут представлять спектакли русского балета, уникальная детская площадка, большая центральная площадь перед оранжереей, пещера, которая создаст «ощущение геологии Карелии».

«Мы попробуем сократить временной разрыв и запараллелить начало проектирования с надставкой территории, чтобы в момент получить полноценную территорию, чтобы в полной возможности реализовать проект. Мы рассчитываем к 2024 году это сделать», — подытожил Линченко.

В свою очередь генеральный директор «КБ Стрелка» Денис Леонтьев отметил, что в пространстве парка «Тучков буян» постараются сохранить историческую часть города.

«Нам критически важно реализовать именно тот проект, который разработан в концепции. Конечно, он требует дальнейшей проработки, но то, что заложено — это принципиальные вещи, связанные с рельефом, 70% территории парка — зеленые насаждения», — отметил специалист.

Как заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заместитель генерального директора ДОМ. РФ ДенисФилипов, «ежегодный туристический поток в парк Тучков Буян составит более 7,5 млн человек».

Общая площадь территории парка составляет 9,9 га: на территории набережной — 2 га, на территории площади Академика Лихачева — 1,6 га и на территории прилегающих улиц (проспект Добролюбова, улица Сперанского и пешеходная часть Большого проспекта П. С.) — 3,1 га. В парке предусмотрены событийные и образовательные пространства, в том числе многофункциональный павильон (600 кв. м), оранжерея (1,5 тыс. кв. м), предприятия общественного питания (2,3 тыс. кв. м), базовые сервисы (инфоцентр, туалетные комнаты, комнаты матери и ребенка, до 600 кв. м), технические и обслуживающие помещения (1 тыс. кв. м). Помимо этого, на территории парка будет создан Дворец танца Бориса Эйфмана и подземная парковка на 540 машиномест, которые не являлись предметом конкурса.

По предварительным подсчетам, стоимость реализации проекта не превысит 5−6 млрд рублей.