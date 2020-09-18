Берлин, 18 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Немецкие законодатели одобрили закон, запрещающий одноразовые пластиковые изделия, такие как коктейльные трубочки, столовые приборы и ватные палочки, которые загрязняют мировой океан. Об этом 18 сентября 2020 года сообщает информационный портал EURACTIV.

(сс) Sagar Chaudhray Пластиковая посуда

Новый закон, принятый Бундестагом, остановит продажу некоторых одноразовых изделий из пластика к июлю 2021 года.

Этот шаг приводит Германию в соответствие со своими европейскими обязательствами, согласно которым ЕС намерен ввести новые жесткие ограничения на некоторые пластиковые изделия.

Законодательство ЕС запрещает использовать около дюжины одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют экологически чистые альтернативы, включая мешалки для напитков, палочки для еды и тарелки.

По данным Комиссии ЕС, изделия, на которые наложены ограничения, составляют 70% отходов, которые выбрасываются в океаны, представляя угрозу для дикой природы и рыболовства.

Европейское законодательство уже вынудило гиганта быстрого питания McDonald’s ускорить свои шаги по ограничению использования пластика в своих европейских ресторанах, в том числе отказавшись от пластиковых крышек на мороженом McFlurry. По оценкам McDonald’s, это изменение позволит экономить более 1200 тонн пластика в год на Европейском континенте.

Тем не менее экологи из Greenpeace раскритиковали новый немецкий закон за то, что он охватывает только конкретный список одноразовых предметов вместо общего запрета для всех пластиковых продуктов.