Смоленск, 18 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Смоленское областное отделение КПРФ заявило об отказе делегировать своего представителя в новый состав правительства региона, которое традиционно является коалиционным. Соответствующее заявление появилось на сайте реготделения партии 17 сентября.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Реклама КПРФ

Своё решение коммунисты объясняют тем, что прошедшую в регионе избирательную кампанию по выборам губернатора и депутатов муниципальных образований в реготделении не считают «ни честной, ни чистой».

«18 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Смоленской области А. В. Островского. После чего приступят к формированию состава администрации. Начиная с 2012 года региональному отделению КПРФ действующим губернатором было дважды предложено делегировать представителя КПРФ на правах заместителя главы субъекта. Мы соглашались на это предложение с целью оказания предметной помощи жителям Смоленщины, реализации принципов добра и справедливости», — говорится в заявлении реготделения.

Однако в этом году «Смоленский областной комитет КПРФ не считает нужным выдвигать своего представителя во вновь создаваемую администрацию Смоленской области в качестве заместителя губернатора. Тем не менее коммунисты готовы обсуждать и поддерживать позитивные инициативы, направленные во благо смолян».

Добавим, что с 2012 по 2015 год и с 2015 года (перерыв связан с участием в выборах губернатора) пост заместителя губернатора Смоленской области занимает Николай Кузнецов.

Выборы губернатора Смоленской области состоялись 13 сентября 2020 года, на выборах победил действующий глава региона, представитель ЛДПР Алексей Островский, представитель КПРФ Андрей Митрофаненков занял второе место.