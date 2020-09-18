Москва, 18 сентября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным решение об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря. Об этом 18 сентября передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin, WikiCommons СИЗО «Лефортово»

Ранее меру пресечения Фургалу определил Басманный суд Москвы.

Мосгорсуд оставил жалобу защиты без удовлетворения.

Экс-губернатору инкриминируют организацию убийства и организацию покушения на убийство предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, около 700 человек вышли на незаконный митинг в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края.