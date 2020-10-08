Тирана, 8 октября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Глава парламентской группы оппозиционной Демократической партии Косово Бедри Хамза 8 октября на заседании парламента, посвященном обсуждению предложенного правительством законопроекта об экономическом восстановлении заявил, что его партия готова присоединиться к вотуму недоверия, в случае, если таковой будет инспирирован другой оппозиционной партией — «Движением за самоопределение».

Ensar.koshi Здание парламента Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хамза заявил, что в случае, если законопроект снова не получит необходимого для принятия числа голосов, правительство Хоти должно подать в отставку, поскольку оно превратилось в препятствие при решении проблем Косово.

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По словам Хамзы, «Самоопределение» при поддержке спикера парламента Вьосы Османи способно набрать 40 голосов в поддержку вотума недоверия, в чем его готовы поддержать 24 депутата Демократической партии Косово.