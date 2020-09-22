Деревня Нижнее Рыболово, Архангельская область, 22 сентября, 2020, 03:34 — ИА Регнум. Иногда, чтобы увидеть совершенно поразительные творения человеческих рук, не нужно идти в музей. А иногда и обычный дом становится музеем. Об одном таком доме и его хозяине, который обитает в деревне Нижнее Рыболово в окрестностях Северной Двины, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Валентин Башловкин держит дома около 50 особей рыб своего изготовления

Дом сразу привлекает внимание своими резными фигурами, ажурными наличниками, резным колодцем. В нем живёт бывший столяр «Севмаша», 68-летний Валентин Евгеньевич Башловкин с женой. Во время работы на заводе он сделал, помимо прочего, оклады для икон в Никольском соборе Николо-Карельского монастыря в Северодвинске. А другие невероятные его произведения хранятся в его собственном жилище. На обрезках ДВП от кухонных гарнитуров Валентин Евгеньевич когда-то резал гравюры по старым фотографиям.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом Башловкина в Нижнем Рыболово как выставка дел его рук — мебели в том числе

Но самое примечательное — это резные рыбы. Рыбы, которые выглядят, как живые, настолько детальным и реалистичным получается изображение.

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