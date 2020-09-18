Москва, 18 сентября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Бизнес, участвующий в создании «технологических долин», получит государственную поддержку. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ), или «технологические долины», создаются, как отмечено в сообщении на сайте правительства РФ, «для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для помощи технологическим компаниям и стартапам».

На территории центров будет действовать особый правовой режим, благоприятствующий внедрению инноваций.

Планируется, что сеть ИНТЦ будет создана в России уже в ближайшие годы и простимулирует развитие технологий в стране.