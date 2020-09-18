Москва, 18 сентября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Идею пожизненного надзора за педофилами ИА REGNUM прокомментировала председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

Цитата из к/ф «Милык кости» реж Питер Джексон. 2009. США, Великобритания, Новая Зеландия Харви

«Суд, вынося наказание педофилам, руководствуется нормами Уголовного кодекса РФ. В дальнейшем предполагается, что человек, отбывший наказание, должен исправиться и в будущем не совершит подобное преступление. Но если человек, отсидевший в колонии, вновь продолжает совершать преступления, можно ли говорить о его здоровой психике? Сильно в этом сомневаюсь.

Не уверена, что административный надзор, предложенный омбудсменом, поможет предотвратить следующее преступление. Поставив очередную отметку о явке в полицию, преступник может опять совершить криминальное деяние. Часто звучащие призывы к химической кастрации педофилов, чтобы они чисто физически были неспособны совершить изнасилование, также, на мой взгляд, не решит проблему. Педофилы и так часто убивают своих жертв, а если лишить их возможности насиловать, они могут начать просто убивать. Ведь психика этих людей нарушена, и, я думаю, кастрацией ее не восстановишь.

Развешанные плакаты на доме, информирующие о том, что здесь живет насильник, в нашей стране, скорее всего, приведут к тому, что его самого убьют или покалечат жители района или несчастные родители. В советские времена помещали психически нездоровых людей не в колонии, а в психиатрические больницы, откуда выйти могли единицы, в исключительных случаях. Сегодня такая мера наказания отмена. Да и неверно называть это наказанием.

С моей точки зрения, что точно было бы оправданным в этих случаях, установить постоянный мониторинг этих лиц врачом-психиатром, но в соответствии с законом, психиатрическая помощь в России не может быть навязана государством, она предоставляется исключительно по желанию гражданина».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет: их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый задержан, им оказался сожитель матери девочек. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений. В ходе задержания подозреваемый признался, что перед убийством выпил спиртное.

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Установить с помощью электронных следящих устройств пожизненный надзор за осужденными за педофилию, вышедшими на свободу, в мае 2020 г. предложила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета Оксана Пушкина.