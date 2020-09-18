Москва, 18 сентября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Потенциальные арендаторы более чем в половине крупнейших городов стали чаще выбирать квартиры меньшей площади с целью экономии на фоне восстановления ставок. Переход на удаленную работу ведет к оттоку спроса из центра города в спальные районы. К такому выводу пришли аналитики «Циан», проанализировав структуру спроса в крупнейших городах России. Эксперты выяснили, как коронавирус и дистанционная работа изменили рынок аренды.

JesusManuel1 Аренда

Рантье меняют стратегии и отказываются от краткосрочной аренды в пользу долгосрочной. Чаще всего от посуточной сдачи жилья отказываются собственники квартир в Казани и Екатеринбурге.

Ставка долгосрочной аренды увеличивается после режима самоизоляции. Максимальный рост отмечен в Самаре, Воронеже и Казани.

В туристических городах посуточная аренда подорожала на четверть в сравнении с периодом самоизоляции.

Арендаторы 2/3 крупнейших городов стали чаще выбирать «однушки» после самоизоляции.

Переход на «удаленку» ведет к смещению спроса из центра в спальные районы городов. Такая динамика зафиксирована в Москве, Казани, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Красноярске.