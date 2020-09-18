Уфа, 18 сентября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Школьный автобус с детьми попал в аварию на трассе в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем в Кушнаренковском районе на автодороге Москва — Уфа.

По предварительной информации, на 1289-м км этой трассы произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ, под управлением 58-летнего мужчины, и ехавшего в попутном направлении грузового фургона Scania, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

Сообщается, что после столкновения автобус выехал в кювет и врезался в электроопору. В автобусе ехали восемь школьников. Дети не пострадали. А 27-летняя женщина, которая сопровождала учеников, получила травмы.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.