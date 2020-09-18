Миасс, Челябинская область, 18 сентября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области неизвестные осквернили памятник Ленину. Об этом пишут СМИ.

Скриншот из социальной сети. vk.com/inzidentmiass Оскверненный памятник Ленину в Миассе

Инцидент произошёл в парке Автомобильного завода. Статую облили краской, а на постамент нанесли надпись «Убийца». Сейчас вандалов ищет полиция, пишет Накануне.Ru.

В мэрии города обещают убрать краску с памятника. Отметим, по данным СМИ, ранее он уже подвергался нападению вандалов.