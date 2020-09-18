Киев, 18 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. ЕС не отменит безвизовый режим для Украины, потому что они сами заинтересованы в трудовых мигрантах, заявил 17 сентября в эфире украинского телевидения народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз для гастарбайтеров

Политик призвал ЕС «не пугать» Украину такого рода заявлениями.

«Они [ЕС] сами заинтересованы в том, чтобы трудовые мигранты наполняли те сектора экономики, там где их граждане не хотят работать… Они сами заинтересованы в трудовых мигрантах, выезжающих с территории Украины массово», — заявил Качура.

Он выразил уверенность, что безвизовый режим Украины и ЕС точно не отменят, что бы сейчас ни заявлял по этому поводу Брюссель.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас США и ЕС поставили властям Украины ультиматум в связи с грядущим избранием нового главы специализированной антикоррупционной прокуратуры. Посольства США и ЕС прямо заявляют, что от того, как пойдет этот процесс, будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. Отмечается, что если действия Киева в этом вопросе Вашингтон и Брюссель не устроят, возможны санкции — в частности, заморозка кредитов и даже приостановка безвизового режима.