Новосибирск, 18 сентября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирске начата прокурорская проверка после взрыва котла и обрушения стены на предприятии в Первомайском районе города. Уже установлено, что двухэтажное производственное помещение из сэндвич-панелей принадлежит ООО «Альянс Девелоп Групп», которое занимается производством полистирола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ysia.ru Прокуратура

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«На первом этаже была расположена котельная размером 6×12 метров, на втором этаже — восемь офисных помещений, одно складское помещение с продукцией, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. — Взрыв произошёл в помещении котельной, площадь обрушения составила 144 кв. м. Предварительная причина обрушения — взрыв газового отопительного оборудования».

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, в том числе о промышленной безопасности. По её результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.