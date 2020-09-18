Рыбинск, Ярославская область, 18 сентября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. 41-летний Виталий Молчанов, подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух девочек, скрывался в микрорайоне Переборы города Рыбинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный

Молчанов был в той же одежде, в которой он покинул место преступления 15 сентября.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр в Рыбинске Ярославской области», — подтвердили в правительстве Ярославской области.

Виталий Молчанов в момент задержания

По одним данным, мужчина прятался в гаражах, по другим, находился в частном садовом доме. В течение двух суток после задержания Рыбинский городской суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Виталия Молчанова. Его подозревают в убийстве и изнасиловании двух девочек, 2006 и 2011 годов рождения.