Чита, 18 сентября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. С наступлением учебного года в школах Забайкалья стали закрывать на карантин по коронавирусу не только целые классы, но даже школы. Как сообщает сегодня, 18 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача региона Светланы Лапы, ограничительные мероприятия введены в 29 школах, 10 дошкольных учреждениях, 14 училищах, лицеях, вузах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное образование

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«В абсолютном большинстве случаев введены локальные ограничения — внутри класса или группы. Групповой заболеваемости среди школьников, воспитанников и студентов не регистрируется», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 18 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5481 человек, причём 55 из них добавились только за последние сутки.