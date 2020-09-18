Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Посткоронавирусный отскок рынка автомобилей привел к дефициту автомобильной продукции в России. Об этом заявил 18 сентября управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конвейер завода Hyundai

В России корпорация Hyundai, чей петербургский завод отмечает десятилетие, добилась рекордных показателей в августе 2020 года, реализовав 17 тыс. 578 машин.

«Это исторический рекорд продаж. Мы никогда так много не продавали за всю историю нашего присутствия на российском рынке. 70% этого рекорда — продукция петербургского завода. Это Creta в первую очередь и Solaris», — сказал Калицев.

Этих результатов удалось добиться благодаря тому, что завод в Петербурге быстро восстановился после коронавирусных простоев и набрал темп, не разрушив цепочки поставок. Спрос сентября позволяет компании надеяться на новые рекорды: спрос превышает предложение «значительно», а, к примеру, сборки заказанного кроссовера Hyundai Creta покупателю приходится ждать минимум месяц.

На взгляд Калицева, такой повышенный спрос и ситуация «рынка продавца» продлится до конца 2020 года.

«Действительно, спрос отличный. В целом про перспективы рынка: до конца года продлится ситуация повышенного спроса», — сказал он.

Hyundai предполагает, что вскоре «раскачаются» и их конкуренты, включая премиальный сегмент, после чего может последовать перенасыщение рынка и спад.

«Но это сдвигается на начало следующего года, которое, может быть, будет вялое. Хотя предпосылок спада пока вообще нет. До конца года ждем, что рынок будет рынком продавца — жесткий дефицит по всем маркам, купить сейчас машину без наценки невозможно», — пояснил Калицев.