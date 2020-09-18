Москва, 18 сентября, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Тот факт, что летом 2020 года в РФ был зафиксирован рекордный объем переводов денег за границу, объясняется в первую очередь отменой карантинных ограничений, которые вводились в разгар пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

Денежные переводы

«Конъюнктурный фактор — это то, что сняли карантин. И стали расти расходы, в том числе и на разные покупки из-за рубежа. Кроме того, трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья опять получили возможность работать и переводить средства, — сказал Дзарасов. — Но, вообще говоря, это только краткосрочные колебания, которые не имеют большого значения. Важно то, что есть фундаментальный и постоянный поток вывода средств из России, который осуществляется крупным бизнесом, и он, согласно мнению экспертов, недооценивается. Значительные средства выводятся из страны через трансфертные ценообразования (установление особых цен между фирмами, входящими в одну компанию или холдинг. — Прим. ИА REGNUM). Это очень удобно для торговых сетей, которые контролируются иностранным капиталом. Им легче вывозить капитал в таком виде, так как тогда они избегают налогообложения».

Такой вывоз капитала, как пояснил Дзарасов, еще одно доказательство полупериферийного характера российской экономики.

Напомним, как сообщалось ранее, РБК со ссылкой на данные Центрального банка России сообщило, что объем переводов из РФ за рубеж во втором летнем месяце 2020 года достиг 837 млн долларов.