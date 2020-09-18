Киев, 18 сентября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Израильские паломники, находившиеся на границе между Белоруссией и Украиной, начали массово покидать нейтральную территорию. Об этом заявила официальный представитель Черниговского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Галина Шеховцова, сообщило 18 сентября информационное агентство «Укринформ».

Gpk.gov.by Граждане Израиля на Белорусско-украинской границе

"Они собираются и возвращаются в Белоруссию. Сейчас их еще около 700», — сообщила она.

Напомним, ранее Украина отказалась впустить на свою территорию более 1 тыс. ортодоксальных иудеев, которые хотели попасть в город Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год.

Посол Израиля на Украине Джоел Лион порекомендовал своим согражданам вернуться в Белоруссию, а затем в Израиль.