Вашингтон, 18 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В сети появился тизер будущего пикапа Ford F-150 EV с полностью электрической тягой. Изображение авто распространила пресс-служба автокомпании.

Пресс-служба Ford Тизер электрического пикапа Ford F-150

На тизере представлена передняя часть автомобиля. Судя по изображению, новый электропикап Ford F-150 EV будет создан в духе традиционной бензиновой версии автомобиля, однако получит и некоторые оригинальные элементы.

Так, у электромобиля появится новая решётка радиатора с трёхмерным наполнением и П-образная светодиодная оптика, которая сочетает в себе вертикально расположенные дневные ходовые огни, соединённые со светодиодной полосой лежащей на радиаторной решётке.

Стоит отметить, что передние крылья и капот у F-150 EV будут такими же, как и у базовой версии пикапа с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что под крышкой капота у электрокара будет находиться дополнительное багажное отделение.

В движение Ford F-150 EV будут приводить два электродвигателя, расположенные по одному на каждой оси.

Ранее автопроизводитель Ford представил пикап Ranger Tremor с новым пакетом улучшений Tremor Off-Road Package, разработанный для того, чтобы помочь водителю справиться с ещё более сложным бездорожьем.

Читайте также: В Ленобласти выставили на продажу закрытый завод Ford