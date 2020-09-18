Ярославль, 18 сентября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. 41-летний Виталий Молчанов, подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Момент задержания

Подробности и место задержания пока не разглашаются. Зато появилась фотография, на которой запечатлен момент задержания. Как ранее сообщало ИА REGNUM, две девочки, 2006 и 2011 годов рождения, были убиты в Рыбинске 15 сентября. Сожитель их матери был объявлен в федеральный розыск. Виталия Молчанова искали три дня, и вот сегодня объявлено о его поимке.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Убийство» и «Изнасилование», расследованием занимается главное следственное управление Следственного комитета России.