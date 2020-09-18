Москва, 18 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Инициатива о выдаче студенческого капитала выглядит перспективно, но в ней много пока неясного, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты

«По идее авторов законопроекта, капитал будет стимулировать мобильность выпускников (оплата проезда и жилья) и их старт-апы (малый бизнес).

Сейчас большинство выпускников стремятся в Москву и Санкт-Петербург. По сути, величина населенного пункта прямо пропорциональна проценту остающихся там выпускников.

Таким образом, капитал лишь увеличит отток в Москву региональных молодых специалистов. Тем более что в Москве гораздо больше условий для создания своего дела. Если же ограничивать направления переезда, то это уже будет похоже на практику распределения выпускников.

В то же время ясно, что выпускников надо поддерживать. Одни специальности более востребованы — там большие зарплаты, социальные гарантии, корпоративные привилегии и т. д. Другие специальности так и болтаются в аутсайдерах.

А ведь регионам остро не хватает педагогов, медиков (пандемия это показала). Мало кто идет в молодые ученые — слишком мала стипендия аспиранта.

Студенческий капитал мог бы выправить эти перекосы, если продумать его как грантовую систему поддержки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. руб. Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов.

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