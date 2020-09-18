Владивосток, 18 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В правительстве РФ подготовили постановление о расширении программы «Дальневосточной ипотеки» на вторичный рынок в некоторых северных территориях.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Многоквартирный дом

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Соответствующий документ уже направлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, пишет «Ъ».

Предполагается, что возможность брать по льготной ипотеке квартиры на вторичном рынке получат жители посёлков Дальнего Востока, кроме Колымы и Чукотки — здесь можно будет покупать жильё и в городах, и в сёлах.

Внести изменения необходимо для успешной реализации программы дальневосточной ипотеки. Рынок первичного жилья есть лишь в нескольких городах Дальнего Востока. В основном строительство жилья в макрорегионе не ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин после рабочей поездки по Дальнему Востоку в августе 2020 года, дал ряд поручений, в том числе подготовить предложения по расширению госпрограммы дальневосточной ипотеки на рынок вторичного жилья.