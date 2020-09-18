Киев, 18 сентября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Власти Украины не намерены вносить в конституцию страны поправки, касающиеся особого статуса Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 18 сентября, выступая в Верховной раде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Он отметил, что об этом ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент во время декабрьского саммита… лидеров «нормандского формата» в Париже дал чёткое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено», — рассказал Резников.

По его словам, украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) настаивает на пересмотре Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР в СЦКК констатировали отказ Украины от выполнения договорённостей, направленных на сохранение перемирия в регионе. Они предложили на следующем заседании ТКГ пересмотреть эти договорённости.