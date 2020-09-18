Ярославль, 18 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Система начисления платы за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды, наносит ущерб всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства. К такому выводу пришли в Ассоциации региональных расчетных центров. Ассоциация подготовила доклад «Проблема ОДН. Оценка последствий. Варианты решений», опубликованный в телеграм-канале «СоветБезРынка». Доклад был подготовлен по итогам совещания у заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова.

Жилой дом

Как следует из доклада, за 3,5 года действий нового порядка начисления платы за общедомовые нужды (ОДН) отрасли нанесен ущерб в размере 197 млрд рублей. Большая часть убытков (около 173 миллиардов) пришлась на управляющие компании. В 2015 году ОДН был исключен из состава коммунальных услуг и переведен в разряд жилищных, а с 2017 года вступил в силу новый порядок начисления. Для каждой услуги (холодная, горячая вода, канализация, электроэнергия) был введен норматив, выше которого ОДН быть не может.

ОДН возникает как разница между показаниями общедомового прибора учёта и суммы индивидуальных приборов в квартирах жителей. Однако выяснилось, что фактический ОДН во многих случаях выше норматива. Поставщик ресурсов выставляет управляющей компании счет за все потребленные услуги. Расхождение между фактом и нормативом — так называемый «сверхнормативный ОДН» — порой оказывается очень существенным и прямо ложится на управляющую компанию.

«Мы не понимаем, почему и, главное, из каких средств мы должны оплачивать этот «сверхнормативный ОДН», — говорит директор Управдома Ленинского района Ярославля Сергей Поляков. — Управляющая компания не является потребителем этих услуг. Управляющим организациям фактически навязано посредничество между ресурсоснабжающими организациями и жителями в вопросе ОДН. Компании несут значительные убытки».

Ситуация характерна для всей страны. Как говорится в докладе Ассоциации региональных расчетных центров, в среднем жители не оплачивают 69% электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, 60% холодной воды, 63% горячей воды и 82% водоотведения. По мнению авторов доклада, нормативы ОДН в регионах существенно занижены. Сложившаяся система непрозрачна и несправедлива.

«Самое главное, никто не может нам объяснить, что это такое — общедомовые нужды, например, по горячей воде. Кто-то моется в подъезде или в подвале? Абсурд! По факту большая часть так называемых «общедомовых нужд» — это просто воровство. Жители подключаются к электричеству или горячей воде в обход индивидуального счетчика, или же «скручивают» счетчик. Все получившиеся потери вынуждены оплачивать соседи в рамках «нормативного ОДН» и управляющая компания в рамках «сверхнормативного ОДН». Выявить такое воровство очень сложно, подчас невозможно», — рассказывает Сергей Поляков.

Есть и множество других случаев, когда возникает значительный «сверхнормативный ОДН». Например, когда в квартирах без индивидуальных приборов проживает значительно больше людей, чем прописано. Это особенно характерно для арендного жилья.

Управляющие компании имеют право проверять показания индивидуальных счетчиков. За махинации с ними жильцы могут привлекаться к административной и даже к уголовной ответственности. Управляющие компании устанавливают специальные антимагнитные пломбы. Но и такие меры не могут переломить ситуацию.

Платить за «сверхнормативный ОДН» приходится управляющим компаниям, но делать они это могут только из денег, которые собираются с жильцов за услуги по управлению домами. То есть компания стоит перед выбором: либо направить деньги, собранные на ремонт дома, уборку подъезда и так далее на оплату ОДН, либо копить долги. Последний путь чаще всего и выбирают УК. По данным авторов доклада, долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за «общедомовые нужды» в России достигли 120 млрд рублей. К слову, это почти два годовых бюджета Ярославской области. Из них 55 млрд рублей — «мертвая» задолженность компаний-банкротов. Авторы доклада полагают, что существующая система начисления платы за ОДН вредна.

«Очевидно, что под угрозой банкротства управляющие организации изыскивают средства на оплату задолженности перед РСО из собственной выручки. Однако такое изъятие средств приводит к ухудшению качества работ по содержанию и ремонту, причем значительному», — говорится в докладе.

Есть и третий путь — уговорить жителей взять на себя ответственность за оплату сверхнормативного ОДН.

«Жители, конечно, отказываются от этого. Провести собрание собственников, на котором они примут решение о росте платы за жилищные услуги, нереально. А это если и удается, люди сами в шоке от того, сколько им выставляют за «общедомовые нужды». Этот вопрос можно решить только законодательно, применив ту же логику, что и по индивидуальным прямым договорам между жителями и поставщиками ресурсов. Понятие «ОДН» нужно убирать», — предлагает решение проблемы Сергей Поляков.

Авторы доклада видят один путь — возврат ОДН в состав коммунальных услуг. Это приведет к незначительному увеличению тарифа. С другой стороны, такая мера позволит избежать неконтролируемого роста долгов перед ресурсоснабжающими организациями. При этом управляющие компании получат возможность в полном объёме использовать средства на ремонт и обслуживание жилого фонда, а не на оплату долгов за ОДН.