Нормативы на общедомовые нужды наносят ущерб отрасли ЖКХ
Ярославль, 18 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Система начисления платы за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды, наносит ущерб всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства. К такому выводу пришли в Ассоциации региональных расчетных центров. Ассоциация подготовила доклад «Проблема ОДН. Оценка последствий. Варианты решений», опубликованный в телеграм-канале «СоветБезРынка». Доклад был подготовлен по итогам совещания у заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова.
Как следует из доклада, за 3,5 года действий нового порядка начисления платы за общедомовые нужды (ОДН) отрасли нанесен ущерб в размере 197 млрд рублей. Большая часть убытков (около 173 миллиардов) пришлась на управляющие компании. В 2015 году ОДН был исключен из состава коммунальных услуг и переведен в разряд жилищных, а с 2017 года вступил в силу новый порядок начисления. Для каждой услуги (холодная, горячая вода, канализация, электроэнергия) был введен норматив, выше которого ОДН быть не может.
ОДН возникает как разница между показаниями общедомового прибора учёта и суммы индивидуальных приборов в квартирах жителей. Однако выяснилось, что фактический ОДН во многих случаях выше норматива. Поставщик ресурсов выставляет управляющей компании счет за все потребленные услуги. Расхождение между фактом и нормативом — так называемый «сверхнормативный ОДН» — порой оказывается очень существенным и прямо ложится на управляющую компанию.
Ситуация характерна для всей страны. Как говорится в докладе Ассоциации региональных расчетных центров, в среднем жители не оплачивают 69% электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, 60% холодной воды, 63% горячей воды и 82% водоотведения. По мнению авторов доклада, нормативы ОДН в регионах существенно занижены. Сложившаяся система непрозрачна и несправедлива.
Есть и множество других случаев, когда возникает значительный «сверхнормативный ОДН». Например, когда в квартирах без индивидуальных приборов проживает значительно больше людей, чем прописано. Это особенно характерно для арендного жилья.
Управляющие компании имеют право проверять показания индивидуальных счетчиков. За махинации с ними жильцы могут привлекаться к административной и даже к уголовной ответственности. Управляющие компании устанавливают специальные антимагнитные пломбы. Но и такие меры не могут переломить ситуацию.
Платить за «сверхнормативный ОДН» приходится управляющим компаниям, но делать они это могут только из денег, которые собираются с жильцов за услуги по управлению домами. То есть компания стоит перед выбором: либо направить деньги, собранные на ремонт дома, уборку подъезда и так далее на оплату ОДН, либо копить долги. Последний путь чаще всего и выбирают УК. По данным авторов доклада, долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за «общедомовые нужды» в России достигли 120 млрд рублей. К слову, это почти два годовых бюджета Ярославской области. Из них 55 млрд рублей — «мертвая» задолженность компаний-банкротов. Авторы доклада полагают, что существующая система начисления платы за ОДН вредна.
Есть и третий путь — уговорить жителей взять на себя ответственность за оплату сверхнормативного ОДН.
Авторы доклада видят один путь — возврат ОДН в состав коммунальных услуг. Это приведет к незначительному увеличению тарифа. С другой стороны, такая мера позволит избежать неконтролируемого роста долгов перед ресурсоснабжающими организациями. При этом управляющие компании получат возможность в полном объёме использовать средства на ремонт и обслуживание жилого фонда, а не на оплату долгов за ОДН.