Калуга, 18 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году в рамках мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 113 общественных и 139 дворовых территорий. В настоящее время полностью завершено 86,5% работ. Об этом 18 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В посёлке Воротынск на месте заброшенного пустыря появился новый благоустроенный парк.

Подавляющее большинство муниципалитетов полностью выполнили взятые на себя обязательства по благоустройству, остальные выходят на финишную прямую.

«Здесь, как в спорте, — старт был общим, к финишу все приходят по-разному. Не стоит придавать первостепенное значение скорости выполнения того или иного проекта, главное — качество его исполнения. Жители все активнее направляют нам предложения — что и где нуждается в благоустройстве. Стало уже не редкостью, когда в процессе реализации в проекты приходится вносить изменения, по пожеланиям граждан», — сказал глава ведомства Егор Вирков.

Так, в 2019 году в посёлке Воротынск на месте заброшенного пустыря появился новый благоустроенный парк. Летом 2020 года парк начал прирастать «площадями» и развиваться дальше. Появилось оборудованное место для проведения массовых праздников. В планах ближайших лет — обустройство мест, интересных для всех возрастных групп населения посёлка.

В 2020 году участие в реализации мероприятий по городскому благоустройству принимают участие 57 калужских муниципальных образований с численностью населения свыше тысячи человек. Финансовое обеспечение мероприятий из бюджетов всех уровней составило 425 млн рублей.