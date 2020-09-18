Москва, 18 сентября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Один из студентов МГТУ им. Баумана проник на лекцию университета посредством вентиляционной шахты. Видео опубликовал телеграм-канал «Московские новости».

Цитата из к/ф «Крепкий орешек». Реж. Джон МакТирнан. 1988. США В вентиляционной шахте

Отмечается, что преподаватель предмета не любит опозданий на свои лекции. Он закрыл дверь на ключ сразу после того, как началось занятие.

Однако находчивому студенту, стремящемуся к получению знаний, это не помешало: он проник в вентиляционную шахту и через неё пролез в аудиторию.

На кадрах видно, как студент пытается вылезти из шахты ногами вниз под общий смех однокурсников.