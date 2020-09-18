Вашингтон, 18 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Репортаж телеканала NBC о поддержке властями США «украинских подразделений» в Крыму требует объяснений. Он вызвал глубокое беспокойство российской стороны, говорится в опубликованном 17 сентября заявлении посольства России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

В репортаже говорилось о подразделениях, которые воюют с «российскими силами в Крыму». Телеканал упомянул их в контексте недоказанных заявлений о том, что российские структуры якобы предлагали афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военных. Некоторые официальные лица в США предположили, утверждает телеканал, что Москва таким образом ответила Вашингтону на действия Украины.

«Другими словами, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах», — говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

В дипмиссии потребовали, чтобы американская сторона прояснила этот вопрос. Ведь репортаж означает, что официальный Вашингтон мог прямо или косвенно помогать СБУ в организации террористических атак против жителей Крыма.

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