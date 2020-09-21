18 сентября состоялось очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25%. По итогам заседаний в июне и в июле Центробанк уже понижал ключевую ставку. Между тем аналитики сходятся во мнении, что до конца года у Банка России ещё остаётся окно для снижения ставки.

После заседания состоялась пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Все новости о заседании Совета директоров ЦБ РФ и комментарии по ключевой ставке читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Банк России
12:11 18.09.2020

Банк России [Иван Шилов © ИА REGNUM]

12:26 18.09.2020

По ожиданиям аналитиков, до конца 2020 года ЦБ РФ снизит ключевую ставку ещё на 0,25 п.п., до 4%.

12:46 18.09.2020

Читайте также: Как изменится ключевая ставка ЦБ РФ? — прогноз

13:06 18.09.2020

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной запланирована на 15:00 мск.

13:06 18.09.2020

Эльвира Набиуллина. cbr.ru.

13:28 18.09.2020

Аналитики ожидают, что ключевая ставка снизится на заседании в ноябре. Дальнейшее снижение эксперты считают нецелесообразным.

13:31 18.09.2020

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

13:32 18.09.2020

Ожидания экспертов оправдались.

13:33 18.09.2020

Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, передаёт 18 сентября пресс-служба Банка России.

Читайте подробнее: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

13:38 18.09.2020

Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:50 18.09.2020

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне в 4,25% годовых не придаст рублю драйверов для роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Читайте подробнее: Решение Банка России не повлияет на курс рубля — эксперт

14:00 18.09.2020

Решение ЦБ РФ оставить ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 4,25%, было ожидаемым. Как и причина, по которой это было сделано, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Читайте подробнее: Ожидаемо: сохранение ключевой ставки ЦБ РФ

14:21 18.09.2020

На сегодняшнем заседании Совет директоров Банка России просто не стал рисковать, учитывая негативный внешний фон, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Подробности в материале: Банк России не стал рисковать

14:40 18.09.2020

Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:06 18.09.2020

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Скриншот с сайта cbr.ru.

15:11 18.09.2020

Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на решение о сохранении ключевой ставки на неизменном уровне. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Набиуллина: возможность смягчения денежно-кредитной политики всё ещё есть

15:15 18.09.2020

Риски возможной неустойчивости восстановления мировой экономики повлияли на решение Банка России сохранить ключевую ставку на неизменном уровне 4,25% годовых. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Подробности в материале: Набиуллина сомневается в устойчивости восстановления мировой экономики

15:24 18.09.2020

На решение о сохранении неизменной ключевой ставки Центрального банка повлияли возникающие инфляционные риски по мере восстановления спроса в российской экономике. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Набиуллина: противоэпидемические затраты создают предпосылки для инфляции

15:30 18.09.2020

Инфляционные ожидания населения повысились в сравнении с мартовским уровнем. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте также: Центральный банк России зафиксировал рост ожиданий инфляции у граждан

15:35 18.09.2020

Инфляционные ожидания в России на фоне экономического кризиса и пандемического шока оказались достаточно устойчивыми. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте также: Набиуллина: инфляционные ожидания в России стабильны благодаря политике ЦБ

15:46 18.09.2020

В России продолжается подстройка денежно-кредитных условий под состоявшееся в прошлые периоды снижение ключевой ставки. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Подробности в материале: Смягчение денежно-кредитной политики уже поддержало экономику — Набиуллина

15:49 18.09.2020

Для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2021 году потребуется поддержание мягких денежно-кредитных условий. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Об этом: Набиуллина: в 2021 году надо сохранить мягкие денежно-кредитные условия

15:58 18.09.2020

В России начало меняться сберегательное поведение граждан. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Об этом: Набиуллина: граждане России бурно осваивают фондовый рынок

16:02 18.09.2020

Решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 4,25% не смогло вывести пару доллар/рубль из узкого диапазона. Участники рынка проигнорировали новость, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Читайте также: Рубль проигнорировал решение ЦБ РФ

16:08 18.09.2020

Восстановление экономики в России происходит неравномерно. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте также: Набиуллина: сфера услуг в России восстанавливается медленно

16:15 18.09.2020

Восстановление в производстве промежуточных и экспортных товаров после месяцев эпидемии идёт недостаточно активно. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте также: Слабый внешний спрос тормозит восстановление экономики России — Набиуллина

16:20 18.09.2020

Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2020 году ближе к уровню в 4,5% при прогнозном диапазоне в 4,5−5,5%, сообщила Эльвира Набиуллина.

Подробности в материале: Центробанк улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2020 году

16:27 18.09.2020

Банк России по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки, целесообразность таких действий будет рассматриваться на ближайших заседаниях, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Подробности в материале: Банк России по-прежнему не исключает снижения ключевой ставки

17:03 18.09.2020

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной 18 сентября. Цитата из прямой трансляции. cbr.ru

17:10 18.09.2020

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») видит перспективы для снижения ключевой ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Читайте также: В Госдуме видят перспективы снижения ключевой ставки

17:20 18.09.2020

Банк России способен поддержать ценовую стабильность на фоне восстановления экономики. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Об этом: «Основной путь смягчения денежно-кредитной политики пройден» — Набиуллина

17:25 18.09.2020

Минфин РФ способен эффективно размещать облигации на рынке без помощи Центрального банка. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Читайте также: Набиуллина: Россия имеет возможности для увеличения государственного долга

18:04 18.09.2020

Объём запасов монетарного золота в международных резервах России в августе не изменился и на 1 сентября составил 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), сообщает пресс-служба Банка России.

Об этом: Запасы золота в резервах Банка России не меняются пятый месяц подряд

18:26 18.09.2020

Процентные ставки по операциям Банка России (% годовых). Из документа ЦБ РФ

19:55 18.09.2020

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 18 сентября. cbr.ru

22:02 18.09.2020

Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

07:06

Кошелек. Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

09:17

Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:18

Рубли. Дарья Антонова © ИА REGNUM