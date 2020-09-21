Банк России готовится к манёвру — все новости о ключевой ставке и планах ЦБ
18 сентября состоялось очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25%. По итогам заседаний в июне и в июле Центробанк уже понижал ключевую ставку. Между тем аналитики сходятся во мнении, что до конца года у Банка России ещё остаётся окно для снижения ставки.
После заседания состоялась пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Все новости о заседании Совета директоров ЦБ РФ и комментарии по ключевой ставке читайте в трансляции ИА REGNUM.
По ожиданиям аналитиков, до конца 2020 года ЦБ РФ снизит ключевую ставку ещё на 0,25 п.п., до 4%.
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Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной запланирована на 15:00 мск.
Аналитики ожидают, что ключевая ставка снизится на заседании в ноябре. Дальнейшее снижение эксперты считают нецелесообразным.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
Ожидания экспертов оправдались.
Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, передаёт 18 сентября пресс-служба Банка России.
Читайте подробнее: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне в 4,25% годовых не придаст рублю драйверов для роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Читайте подробнее: Решение Банка России не повлияет на курс рубля — эксперт
Решение ЦБ РФ оставить ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 4,25%, было ожидаемым. Как и причина, по которой это было сделано, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Читайте подробнее: Ожидаемо: сохранение ключевой ставки ЦБ РФ
На сегодняшнем заседании Совет директоров Банка России просто не стал рисковать, учитывая негативный внешний фон, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Подробности в материале: Банк России не стал рисковать
Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на решение о сохранении ключевой ставки на неизменном уровне. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Набиуллина: возможность смягчения денежно-кредитной политики всё ещё есть
Риски возможной неустойчивости восстановления мировой экономики повлияли на решение Банка России сохранить ключевую ставку на неизменном уровне 4,25% годовых. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина сомневается в устойчивости восстановления мировой экономики
На решение о сохранении неизменной ключевой ставки Центрального банка повлияли возникающие инфляционные риски по мере восстановления спроса в российской экономике. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Набиуллина: противоэпидемические затраты создают предпосылки для инфляции
Инфляционные ожидания населения повысились в сравнении с мартовским уровнем. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Инфляционные ожидания в России на фоне экономического кризиса и пандемического шока оказались достаточно устойчивыми. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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В России продолжается подстройка денежно-кредитных условий под состоявшееся в прошлые периоды снижение ключевой ставки. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Смягчение денежно-кредитной политики уже поддержало экономику — Набиуллина
Для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2021 году потребуется поддержание мягких денежно-кредитных условий. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина: в 2021 году надо сохранить мягкие денежно-кредитные условия
В России начало меняться сберегательное поведение граждан. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина: граждане России бурно осваивают фондовый рынок
Решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 4,25% не смогло вывести пару доллар/рубль из узкого диапазона. Участники рынка проигнорировали новость, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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Восстановление экономики в России происходит неравномерно. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Восстановление в производстве промежуточных и экспортных товаров после месяцев эпидемии идёт недостаточно активно. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2020 году ближе к уровню в 4,5% при прогнозном диапазоне в 4,5−5,5%, сообщила Эльвира Набиуллина.
Подробности в материале: Центробанк улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2020 году
Банк России по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки, целесообразность таких действий будет рассматриваться на ближайших заседаниях, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Подробности в материале: Банк России по-прежнему не исключает снижения ключевой ставки
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») видит перспективы для снижения ключевой ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.
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Банк России способен поддержать ценовую стабильность на фоне восстановления экономики. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: «Основной путь смягчения денежно-кредитной политики пройден» — Набиуллина
Минфин РФ способен эффективно размещать облигации на рынке без помощи Центрального банка. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Объём запасов монетарного золота в международных резервах России в августе не изменился и на 1 сентября составил 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), сообщает пресс-служба Банка России.
Об этом: Запасы золота в резервах Банка России не меняются пятый месяц подряд