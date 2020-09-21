18 сентября состоялось очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25%. По итогам заседаний в июне и в июле Центробанк уже понижал ключевую ставку. Между тем аналитики сходятся во мнении, что до конца года у Банка России ещё остаётся окно для снижения ставки.

После заседания состоялась пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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