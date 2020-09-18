Вашингтон, 18 сентября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Американский автосалон Streetside Classics выставил на продажу оригинальный катафалк Cadillac Brougham Hearse, созданный на базе пикапа Chevrolet K10. Об этом сообщается на сайте дилера.

Пресс-служба Streetside Classics Катафалк Cadillac на базе Chevrolet K10

В качестве подарка новому владельцу авто полагается деревянный гроб, который дожидается его в салоне.

Внешне авто выглядит очень экстравагантно для катафалка. Автомобиль имеет огромный клиренс, а «обут» он в колёсные диски с грязевыми покрышками на 17 дюймов. На задней двери размещен декоративный череп из хрома, а вместо переднего номерного знака — буквы RIP (покойся с миром).

Внутри авто установлены отделанные под дерево и обтянутые кожей сиденья и информационно-развлекательный комплекс с Bluetooth и сенсорным экраном.

Также авто оснащено электростеклоподъемниками, круиз-контролем, кондиционером и видеокамерой заднего обзора.

В движение машину приводит 5,7-литровый V8, который агрегатируется с 4-скоростным «автоматом» и задним приводом.

За необычный катафалк продавец хочет получить 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей).

Ранеев в США на продажу был выставлен Porsche 356A 1500 Carrera Coupe 1956 года выпуска. У раритетного авто нет мотора, однако владелец хочет получить за него 237 тыс. долларов (более 17,8 млн рублей).

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