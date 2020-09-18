Калининград, 18 сентября, 2020, 08:28 — ИА Регнум. В Балтийском федеральном университете им. И. Канта заявили о сохранении дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов, несмотря на ввод новых мест проживания для студентов. Вузу в Калининграде на ближайшие годы необходимы еще около двух тысяч мест в общежитиях.

Kantiana.ru БФУ им. И. Канта

Напомним, выступая в Госдуме 16 сентября, глава Минобрнауки Валерий Фальков признал существование дефицита общежитий для студентов. По его словам, в настоящее время строится 36 новых общежитий по всей стране.

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О ситуации с обеспеченностью общежитиями в БФУ им. Канта (вуз — участник проекта «5−100») ИА REGNUM рассказала Ольга Усманова, проректор по управлению инфраструктурой и социальной деятельности университета.

«На сегодняшний день каждый третий студент университета является нуждающимся в общежитии, а в очереди незаселённых, по причине отсутствия мест, по состоянию на 15 сентября 2020 года числится 600 человек», — сообщила Ольга Усманова.

По ее словам, предстоящий ввод в эксплуатацию в 2021 году новых общежитий вуза на 700 мест позволит расселить тех, кто стоит в очереди, «но не решит проблему с нехваткой мест кардинально, начиная уже с приемной кампании 2021 года».

Для решения проблемы необходимо кратно нарастить фонд мест в общежитиях.

«Для обеспечения местами в общежитиях нуждающихся студентов к 2025 году у БФУ им. Канта должны появиться дополнительные общежития на 1700 мест», — подчеркнула проректор БФУ.